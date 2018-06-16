Bolu U 11 Liginin 4. haftasında Kıbrısçıkspor ile Aşağısoku Gençlik takımları karşı karşıya geldi. Karaçayır Sentetik 2’de oynanan mücadeleyi Aşağısoku Gençlik 3 – 0 kazandı. Aşağısoku Gençlik Spor’a galibiyeti getiren golleri Berat Mert Diker(2), Ömer Bodur(1) kaydetti.
Hakem: Hüseyin Açar
Kıbrısçıkspor: **** Yiğit Aslan, **** Efe Tayhan, **** Kadir Karakaya, **** Arda Dağ, **** Alim Arslan, **** Mehmet Efe Kangal, **** Kerem Özdoğan, **** Kerem Uzun
Aşağısoku Gençlik: ****Miraç Sarp Yardemir, **** Ömer Bodur, **** Efe Yavuz, **** Umut Kerem Yamaç, **** Metin Talha Günenç, **** Anıl Abay, **** Semih Şenkal, ****, Ekrem Erdem,**** Gökhan Kılıçarslan, **** Berat Mert Diker
Goller: 14.dk – 52.dk Berat Mert Diker, 35. dk Ömer Bodur (Aşağısoku Gençlik)
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