ASKF'den Sultanlara ziyaret

Haber: Erdal Tanrıverdi

Kırmızı beyazlı ekibin Karaçayır 3 Bin Kişilik Spor Salonunda yaptığı çalışmada ziyaret eden Bolu ASKF başkanı Cemalettin Metin yönetim kurulu üyesi Ayhan Ceyhan ve Futbol İl Temsilcisi Hasan Aksay başarı dileklerini ilettiler.

Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cemalettin Metin "Bolu'ya şampiyonluk yaşatan ekibimiz bu sezon Misli.com Sultanlar liginde mücadele edecek. Bizde Bolu ASKF olarak her zaman ekibimizin yanında olacağız. Hep birlikte voleybol coşkusunu yaşayacağız" dedi.