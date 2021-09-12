ASKF’de Cemalettin Metin Dönemi

Haber: Aysun Beykoz

Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi salonunda yapılan kongreye Gençlik Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, İyi Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, CHP İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri, Boluspor eski Başkanı Necip Çarıkcı ve üyeler katıldı.

Yapılan seçimlerin ardından üyelerin 64 oyunu alarak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Bolu Başkanlığına Cemalettin Metin seçildi. Cahit Çokşirin ise 22 oy aldı. 2 oy ise geçersiz oldu. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Bolu Başkanı seçilen Cemalettin Metin’in yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu.

Yönetim Kurulu Asil

Cemalettin Metin, Ayhan Ceyhan, Hasan Aksay, Mitat Ay, Ayhan Tabak, İsmail Biçer, Bülent Tanasen, Erhan Yüceer, İbrahim Atlı

Denetleme Kurulu Asil

Tansel Gülen, Mustafa Ay, İdris Bülent Soysal

Üst Kurul Delegeleri Asil

Zekeriya Gökmen, Cemalettin Metin, Rıza Kiniş, Ayhan Ceyhan

Onur Kurulu

Necdet Aydoğdu, Zekeriya Gökmen, Naci Parlak, İlhan Özdemir

Yönetim Kurulu Yedek

Naci Tolga Tülkar, Bülent Oturak, Mehmet Muratoğlu, Murat Ermiş, Selami Demirgen, Erdal Yer, Orkun Cantürk, Çetin Akçay, Fahri Çetin

Denetleme Kurulu Yedek

Fahri Gündüz, Mehmet Dikmen, Erhan Yalçın

Üst Kurul Delegeleri Yedek

Mitat Ay, Durmuş Bahşi, Niyazi Teke, Uğur Doğan