ASKF’de Cemalettin Metin Dönemi

Haber: Aysun Beykoz
Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi salonunda yapılan kongreye Gençlik Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, İyi Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, CHP İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, STK Temsilcileri, Boluspor eski Başkanı Necip Çarıkcı ve üyeler katıldı.
Yapılan seçimlerin ardından üyelerin 64 oyunu alarak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Bolu Başkanlığına Cemalettin Metin seçildi. Cahit Çokşirin ise 22 oy aldı. 2 oy ise geçersiz oldu. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Bolu Başkanı seçilen Cemalettin Metin’in yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluştu.
Yönetim Kurulu Asil
Cemalettin Metin, Ayhan Ceyhan, Hasan Aksay, Mitat Ay, Ayhan Tabak, İsmail Biçer, Bülent Tanasen, Erhan Yüceer, İbrahim Atlı
Denetleme Kurulu Asil
Tansel Gülen, Mustafa Ay, İdris Bülent Soysal
Üst Kurul Delegeleri Asil
Zekeriya Gökmen, Cemalettin Metin, Rıza Kiniş, Ayhan Ceyhan
Onur Kurulu
Necdet Aydoğdu, Zekeriya Gökmen, Naci Parlak, İlhan Özdemir
Yönetim Kurulu Yedek
Naci Tolga Tülkar, Bülent Oturak, Mehmet Muratoğlu, Murat Ermiş, Selami Demirgen, Erdal Yer, Orkun Cantürk, Çetin Akçay, Fahri Çetin
Denetleme Kurulu Yedek
Fahri Gündüz, Mehmet Dikmen, Erhan Yalçın
Üst Kurul Delegeleri Yedek
Mitat Ay, Durmuş Bahşi, Niyazi Teke, Uğur Doğan