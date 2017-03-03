Haber: Aysun BEYKOZ

Önümüzdeki aylarda başlayacak olan Bolu 2016-2017 Futbol sezonu Veteranalar ligi, U -13 Ligi, U-12 Ligi ve U – 11 Ligi ile ilgili toplantılar Karaçayır Amatör evinde yapılacak. 2016-2017 Futbol sezonu Veteranlar ligi ön toplantısı 14.03.2017 Salı günü saat:19.00 da Karaçayır Amatör evinde yapılacak. 2016-2017 Futbol sezonu U-13 ligi U-12 Ligi ve U-11 Lig toplantıları ise 21.03.2017 Salı günü saat 19.00 da Karaçayır amatör evinde yapılacaktır. Katılacak takımlarımıza önemle duyurulur. 2016-2017 futbol sezonunda sporcu sağlık raporlarında protokol numarası olması gerekmektedir. Tüm takımlarımıza önemle duyurulur.



