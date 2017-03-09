Haber: Aysun Beykoz

Ankara, Muğla, Bolu, Diyarbakır, Erzincan, Eskişehir, İstanbul, Gümüşhane, Isparta, Manisa, Mardin, Sakarya , Siirt, Van ve Trabzon ilindeki 23 Üniversiteden 104 sporcunun katıldığı müsabakalar rekor sonuçlar ile tamamlandı. Havalı Silahlar tüfek ve tabanca kategorisinde bay­bayan üniversite sporcularının atışlar sonrasında, takım ve ferdi dallarda derece yapanlar belli oldu. Tabanca kategorisinde başarılı olan sporculara ödüllerini Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, Üniversite Sporları İl Temsilcisi Adem Erbay, Atıcılık İl temsilcisi Saliha Kurteş, Atıcılık jüri, hakem ve antrenörler takdim etti. Tüfek kategorisinde de başarılı olan sporcular ödüllerine kavuştu.

Aslı Över Avrupa yolcusu

Üniversiteler Arası Türkiye Atıcılık Şampiyonası’nda mücadele eden Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi aynı zamanda Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Aslı Över "10 metre tabanca dalında" Türkiye 3.'sü oldu. Slovenya/ Maribor’da yapılacak olan 10 M Havalı Silahlar Genç Bayanlar Avrupa Şampiyonasına katılacak olan sporcumuzu ve antrenörümüzü kutlar, başarılarının devamını dileriz.