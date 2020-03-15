"Aslında 1 Puan Kötü Değil"

Haber: Volkan Yılmaz

Sincere Seth yaptığı açıklamada "Zor bir maç olacağını bilerek geldik ve ona göre hazırlandık. Bu durumda olduğunuz zamanlarda her maçınız final oluyor. 3 puan için gelmiştik. Buradan alınan 1 puanda kötü değil" dedi.

Golü Kimin Attığı Önemli Değil

Boluspor'un devre arası transferlerinden olan Rok Kidric büyük eleştiriler alsa da Bursaspor maçında yaptığı asist ile kazanılan 1 puana katkı yapan isimlerden oldu. Mücadele sonunda konuşan Sloven oyuncu şunları söyledi; "Golle ilgili konuşacak olursak Mustafa Durak attı. Hiç önemli değil kimin gol attığı. 1 puan aldığımız için mutlu ayrılıyoruz. Şu sonuçtan dolayı mutluyuz onu yine tekrarlıyım. Puanların gelmesi ligden düşmemek için gerekli olan şey. 2 maçtan galip geldik bu maçtan da beraberlik bu şekilde hedefimize ulaşmamızı sağlayacak."

Yıldız Kaleci Neler Söyledi?

Boluspor'un belki de bu sezon ki en iyi transfer olan Orlando Mosquera maç sonu açıklamalarda bulundu. Son haftalarda dikkat çeken performansı ile adından sıkça söz ettiren Orlando Mosquera mücadele sonunda yaptığı açıklamada "Deplasmanda 1 puan aldık ama hedefimize ulaşamadık. 3 puan için gelmiştik. 3 puana yaklaştığımız zamanlarda oldu ama böyle bir deplasmanda 1 puan almakta kazançtır" dedi.