HABER: Esra ÖZTÜRK

Bolu Atatürk Stadyumu dev maça hazır hale getirilirken zemin ve saha kenarı temizlikleri yapıldı. En iyi şekilde çalışmalarını tamamlayan ekip çalışma sonrasında Bolu-BJK maçına hazırız pozu verdi. Zeminde soğuk havanın etkisi ile buzlu olduğu öğrenilirken maç saatine kadar buzun kalması bekleniyor.

Ligde Balıkesirspor maçından önce yoğun kar yağışı nedeni ile zor saatler yaşayan stat görevlileri o maça sorunsuz bir şekilde Bolu Atatürk Stadyumu’nu hazır hale getirmişti.