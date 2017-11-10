Haber: Esra ÖZTÜRK

Turnuvaya son başvuru tarihinin 10 Kasım 2017 saat 17:00 olduğu açıklandı. Turnuva 6 tur İsviçre Sistemi ile 45 dakika + 30 saniye eklemeli tempo ile oynanacak.

Turnuva Katılım ve Başvuru Şartları: Turnuvaya TSF Lisansına sahip 2017-2018 yılı vizesi yapılmış, 2011 ve öncesinde doğan sporcular katılabilecek. TSF lisans alma ve vize yenilemek için: https://lisans.tsf.org.tr/online/ ziyaret edilecek. Kayıtlarla ilgili bilgi ve iletişim için Hüseyin Çetin’e (Tel:0505.345 38 36) ulaşılabilecek. Turnuvada ilk 3 dereceye giren sporculara ödül verilecek.

Turnuva Kategorileri

A Kategorisi-1300 ve Üzeri Elo/Ukd Puanına Sahip Sporcular

B Kategorisi-1299 ve Altı Elo/Ukd Puanına Sahip Sporcular İle Ratingsiz Sporcular

C Kategorisi-2011 ve 2010 Doğumlu Sporcular