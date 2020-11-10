Atatürk’ü Sporla Andık

Haber: N.Halid Altundal

10 Kasım Atatürk’ün 82.Ölüm Yıldönümü dolayısıyla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bilardo, karate, kickboks, bocce, hentbol ve atletizm turnuvaları düzenlendi. Bilardo Turnuvası Şey Bilardo Salonu’nda, karate müsabakaları 17 Temmuz Spor Salonu’nda, kick boks müsabakaları Olimpiyat Gençlik Evi’nde, bocce, hentbol ve atletizm müsabakaları ise Karaçayır Atletizm Pisti’nde düzenlendi. Etkinliklerde çok sayıda genç sporcu ter döktü. Dereceye giren sporculara kupa ve madalya takdimi yapıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yayınlanan anma mesajında ise, “Saygıyla, rahmetle ve sporla anıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2020, 15:21