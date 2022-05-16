Haber: Ceylan Beykoz

Boluspor, ligin 32. haftasında karşılaştığı ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldığı Erzurumspor maçı sonrasında teknik direktör Reha Erginer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Ligin bitmesine 6 hafta kala teknik direktör değişikliğine giden kırmızı-beyazlı kulüp, Gençlik Geliştirme Merkezi Genel Koordinatörü Osman Nuri Işılar ile anlaşma sağladı. Göreve getirilen Osman Nuri Işılar ve teknik heyet son haftalarda gösterdiği performans ve inançla takımı ligde tutmayı başardı. Saha içinde takımı yöneten Boluspor’un Teknik Sorumlusu Emre Toraman açıklama yaptı.

“DAHA GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR”

Toraman yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Göreve başladığımızda son 7 maçında 6 mağlubiyet ve 1 beraberlik almış, mental olarak zor durumda ve düşmenin en büyük adaylarından olan bir Boluspor vardı. Böylesi kritik bir dönemde, hem Boluspor camiasının bana olan güveni hem de futbol kariyerim boyunca hep benimle olan, hırsım ve mücadele isteğim en değerli yardımcılarım oldu. Bu inanca futbolcularımızda katılınca ortaya son 5 maçta 4 galibiyet alan bir Boluspor çıktı. Futbolcu kardeşlerime ise ayrı bir paragraf açmak istiyorum. Bana ve başaracağımıza olan inançlarıyla, geçmiş yerine geleceğe bakan, bu güzel şehir için sezon içerisinde yaşadığı sorunları kenara bırakan, aynı hedef etrafında kenetlenen ve sahada terinin son damlasına kadar mücadele veren futbolcu kardeşlerimle gurur duyuyorum. Kendi kariyerim açısından ise, bu ateşten gömleği giymekte hiç tereddüt etmedim. Çünkü kendime, ekibime ve futbolcu kardeşlerime güvenim tamdı. Mevlana'nın şu sözleri belki de son 5 haftamızın özetiydi. "Güzel günler sana gelmez, sen onlara yürüyeceksin." İşte bizde camia olarak böyle bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bu onuru, gururu ve başarıyı yaşamamızda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Daha gidecek çok yolumuz var.”