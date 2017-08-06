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06 Ağustos 2017 Pazar
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    • Atıcılarımız çok “Havalı”

    Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Hava Silahlar 2.Grup Yarışması Sakarya Spor Salonu’ndaki Havalı Silahlar Atış Poligonu’nda yapılırken, müsabakalara Bolu ili damgasını vurdu.

    06 Ağustos 2017 Pazar 14:18
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    Atıcılarımız çok “Havalı”

    Haber. Semih Baykal

    İlimizin yanı sıra, Ankara, İstanbul, Bursa, Sakarya, Düzce ve Kırklareli’nden sporcuların katıldığı atış müsabakalarında heyecan doruktaydı. Minik, Yıldız, Genç ve Büyükler bay-bayan kategorisinde yapılan müsabakalara havalı tabanca stilinde 57, havalı tüfek stilinde ise 50 olmak üzere toplam 107 sporcu katıldı. Sporcuların hedef başına geçtiği atışlar sonrasında 10.m.tabancada başarılı olan sporcular ödüllerine kavuştu. Büyük bayanlar ve büyük erkekler kategorisinde başarılı olan sporculara ödüllerini Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel takdim etti. Serdivan İlçe Spor Müdürü Sebahattin Karakoç da Genç Bayanlar ve Genç Erkeklerde ödüllerini verirken diğer kategorilerde başarılı olan sporculara ödüllerini Jüri Başkanı Vedat Esen, Başhakemler ve Sakarya GHSİM personellerinden Özcan Çelikten verdi. Bolulu sporcuların şov yaptığı müsabakalarda dereceler şu şekilde oluştu:

    Büyük Bayanlar: 1.Canan Türkoğlu Yavuz (İstanbul), 2.Burcu Terzi (Ankara), 3.Ece Bıçakcı (Sakarya)

    Genç Bayanlar: 1.Aslı Över (Bolu), 2.Esra Yaman (Bolu), 3.Melek Ezgi Doğan (Sakarya)

    Yıldız Bayanlar: 1.Miraç Yaren Çelikten (Sakarya), 2.Beste Akgün (Bolu), 3.Zeynep Nur İnce (İstanbul)

    Minik Bayanlar: 1.Yağmur Sare Çelikten (Sakarya)

    Büyük Erkekler: 1.Özgür Varlık (Bolu), 2.Bülent Eryakalı (Düzce), 3.Ulaş Kasım (Sakarya)

    Genç Erkekler: 1.Taylan Vural (İstanbul), 2.Muhammed Talha Şen (Bolu), 3.Mehmet Yılmaz (Sakarya)

    Yıldız Erkekler: 1.Ahmet Şimşek (Sakarya), 2.Emre Ertur (Sakarya), 3.Çağlar Göfner (Bolu)

    Minik Erkekler: 1.Emre Mert Hancı (İstanbul)

     

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Atıcılık, Avcılık, Federasyonu, Hava

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