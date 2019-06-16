Atıcılık Antrenör Kursu Bolu’da

Haber: Birol Ertunç

- Kursa başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden yapılacak olup, bunun dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

- Katılımcı sayısı 50 ile sınırlıdır. Katılmak isteyen kursiyerler e- devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. 10-27 Haziran 2019 tarihleri arasında kursiyer adayları başvuru yapabileceklerdir. 28 Haziran 2019 günü başvuru yapan adayların başvuruları sistem üzerinden Spor Eğitim Dairesi tarafından onaylanacak ve başvuru sonuçlar açıklanacak.

- Başvuru sahipleri; başvuru sırasında e-posta adreslerine gelecek olan referans numarası ile Spor Eğitim Dairesi Başkanlığına ait Ziraat Bankası hesabına 160 TL. yatıracak.

!!(*Kursiyerlerin Ziraat Bankası'nın herhangi bir şubesine gittiklerinde, şube görevlisinden Online Tahsilatı seçmelerini Kurum Ödemeleri adımından Diğer Kurumu seçmelerini Gençlik ve Spor Bakanlığı Kursiyer Tahsilatı bölümünden TC Kimlik numarasıyla ödeme yapacaklarını bildirmeleri gerekiyor) !!

Aynı zamanda TC kimlik numarasıyla Federasyonun Türk Ekonomi Bankası’nın 2533 kurum kodlu hesabına 375 TL. kurs ücreti yatıracak.

- Başvuru sahiplerinin Genel Bilgilendirme Duyurusunu dikkatli bir şekilde okuyarak başvuru için gereken evraklarını eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekiyor. Evraklarında eksiklik bulunan ya da kurs ücretlerini yatırmayan başvuru sahiplerinin yapacakları başvurular dikkate alınmayacak.