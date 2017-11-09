Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “2020 Tokyo Olimpiyatları’na emin adımlarla yürüyoruz. Şu anki hedefimiz olimpiyatlara 75 kota ile gidebilmek.” Çintimar’dan alınan bilgiye göre atletizm kamplarından biri de Bolu’da yapılacak.Çintimar, 300 sporcunun kampta olduğunu aktararak, “Bu kamplarımızın bir bölümü Bolu, Antalya, İzmir, Erzurum ve Ankara’da olacak. Çocuklarımıza ciddi destekler sunarak, başarıyı sağlamak için emin adımlarla ilerliyoruz. Şu ana kadar yapılan test ve ölçümlerde durumumuzun iyi olduğunu, çocuklarımızın eksiğinin olmadığını görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye genelinde atletizmde 15 bölge oluşturdukları bilgisini veren Çintimar, konuşmasını şöyle tamamladı: “Buralarda bölge koordinatörlükleri oluşturarak, atletimizin dünyadaki yapısına benzer bir yapı oluşturmaya başladık. Bunun için hem yıldızlar hem de miniklerde organizasyonlarımızı yerelde yapıyoruz. Daha önce il müdürlüklerimizce yapılıyordu. Artık birçok ili bir araya getirerek, organizasyonlarımızı yapıyoruz.”