Haber: Gönül Olutürk

Ziyaret sırasında Sporcular Eşref Apak’ın 2018 yılı dünya sıralamasında çekiç atma branşında 5. Sırada ve Özkan Baltacı 2018 yılı dünya sıralamasında 15. sırada olduğundan ve 07 – 15 Ağustos 2018 Almanya Berlin’de düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasında Erkekler Çekiç Atma branşında madalya beklendiğinden bahsedildi.

Gençlik Spor İl Müdürü Şahin Ertem nazik ziyaretlerinden dolayı Milli Takım sporcuları Eşref Apak’a, Özkan Baltacı’ya, Kamp Müdürü Fatih Eryıldırım’a ve Atletizm Antrenörü Erdal Eryıldırım’a teşekkür ederek; milli takıma, antrenörlere ve emeği geçen herkese şampiyonada başarılar diledi.