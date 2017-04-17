Haber: Aysun Beykoz

Özellikle Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerine girmek isteyen adaylar hava şartlarının da iyi gitmesiyle birlikte Karaçayır Atletizm Pisti ve Bolu Atatürk Stadyumu’nda çalışmalara hız verdi. Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’ndan 180 ve üstünde puan alan adayların, BESYO parkurunda da başarılı olması gerekiyor. Atletizm Pisti’nde çalışan adayların Salı-Perşembe-Cumartesi ve Pazar günleri idman yaptıkları öğrenildi.