Haber: Esra ÖZTÜRK

Düzce, Bolu ,Karabük, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Çorum, Amasya, Sinop illerinin yarıştığı müsabakalar haftasonunda Kastamonu’da gerçekleşti. Batı Karadeniz Bölgesi Müsabakalarında Küçük Kızlar ve Yıldız Kızlar 1.liği elde ederken, Yıldız Erkekler ise 5.oldu. Küçük Kızlardan sporcularımızdan Hanife Öztürk ve Yıldız Kızlar Elif Akdağ 1.lik kürsüsüne çıkmayı başardı. Diğer yandan sporcularımızdan Cansu Çevik 2., Melek Çevik ise 3.olarak göğsümüzü kabarttı.