Haber: Aysun Beykoz

Temsilcimizde ferdi olarak da Bilgenur ERTAŞ Yüksek atlamada 4., Deniz DİNÇ te 800 m'de 5. olarak kişisel en iyi derecelerini yaptılar. Gamze GÖKTAŞ, Hanife ÖZTÜRK, Nazar BEKTAŞ ve Gamze KABASAKALOĞLU ise branşlarında ilk 10'a girerek takım puanına katkıda bulundular. Antrenör Özlem Yavuz yaptığı açıklamada, “Tüm sporculara, her zaman yanımızda olan ailelerine ve bize inanarak tüm imkanları sağlayan Bolu GHSİM'ne çok teşekkür ediyoruz” dedi.