Haber: Semih Baykal

İlimizde okullar arası Genç Erkekler ve Genç Kızlar B Atletizm yarışması düzenlendi. Yarışmaya Nisan Koleji damga vurdu. Genç Erkekler B Atletizm yarışmasında Nisan Koleji öğrencilerinden 110m engel koşusu Bolu il 1.si Özgür Özdoğan, 3 adım atlama il 2. Ve 200m koşu il 3.’sü Enes İnce, 1500m koşu İl 3.sü Yunus Emre Aydemir, 4*100 Bayrak Koşusu il 3.lüğü: Oğuzhan Özdoğan, Buğra Enver Kalaz, Enes İnce,Tolga Arıkan oldu.

İL İKİNCİSİ MELİKE GÜLEN

Genç Kızlar B atletizm yarışmasında ise 100m engel koşusu İl 2.si Melike Gülen, 1500m koşu il 3.sü Berfin İrem Begde, Cirit atma il 3.sü İrem Nur Sarıkaya, Gülle atma il 3.sü Meltem Yılmaz, cirit atma il 4.sü İrem Nur Özmen. 4*100 bayrak koşusu il 3.leri: Şevval Çalışkan, Beyza Sağlam, Melike Gülen ve Berfin İrem Begde oldu. Nisan Koleji yönetimi, Öğrencileri ve Beden Eğitimi öğretmeni Serdar Deniz’i cani gönülden tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.