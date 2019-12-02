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Attı Ama En Önemlisini Kaçırdı

Boluspor'un en skorer oyuncusu olan Rydel Poepon Menemenspor filelerine kaydettiği golle gol sayısını 6 yaptı.

Attı Ama En Önemlisini Kaçırdı

Haber: N.Halid Altundal

Boluspor forması ile bugüne kadar toplamda 84 maça çıkan golcü oyuncu kırmızı beyazlı ekip adına 42'inci golünü kaydetti. Menemenspor kalecisi Selmani'nin hatasını affetmeyen Poepon 4 maç sonra fileleri havalandırmayı başardı. Maçın ikinci yarısında net bir pozisyondan yararlanamayan ve maçın kırılma anı olarak kayıtlara geçecek pozisyonu kaçıran  tecrübeli oyuncu Osman hoca tarafından sağ kanatta görevlendirilirken, zaman zaman Batuhan ile çift forvet gibi görev yaptı. Poepon attığı tek golle bu sezonki gol sayısını 6 yapmayı da başardı. 

Esra Perçin

Esra Perçin

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