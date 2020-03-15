Avcı, “Bir Puan Önemliydi”

Haber: C.Kutay Aykan

Boluspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, Bursaspor karşısında çok iyi mücadele ettiklerini dile getirdi. Ligin altında ve üstünde kıyasıya bir mücadele olduğuna değinen Avcı, " İki takımı da tebrik ediyorum. Biz aşağıda can derdindeyiz, Bursaspor şampiyonluğa oynuyor. İki takım da kazanabilirdi. Bizim için 1 puan çok önemliydi. Puan veya puanlar için gelmiştik. Oyun planladığımız gibi geçti. İkinci bölgede rakibin gelmesini bekledik, istediğimizi elde ettik ve golü bulduk. Bursaspor'a başarılar diliyoruz " değerlendirmesinde bulundu.