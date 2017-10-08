Haber: Semih BAYKAL

Açıklamalarda bulunan teknik direktör Alper Avcı, “Geçtiğimiz hafta sonunda deplasmanda oynadığımız Nazilli Belediyespor karşılaşmasında bazı eksiklerimiz vardı. Sakat ve cezalı oyuncularımızın olduğu bu haftada sahaya çıkan 11 oyuncumuz iyi bir karşılaşma çıkardı. Ev sahibi Nazilli Belediyespor son haftalarda istediği sonuçları alamamıştı, bu nedenle bizim karşılaşmamıza bir çıkış maçı olarak bakıyorlardı. Tamamıyla kazanmak adına odaklandıkları bu karşılaşmada taraftar baskısı da uygulamaya çalıştılar. Maçın hemen başında yaşadığımız ilk dalgayı atlattık ve bunun ardından oyunun genelinde çok iyi mücadele ettik. Pozisyon anlamında hem defansif hem ofansif olarak iyi bir mücadele çıkardığımızı düşünüyorum. Sadece yakaladığımız kontrataklarda doğru tercihleri kullanma şansımız olsaydı skorda farklı olabilirdi. Yavaş yavaş takımımız beraber oynamaya alıştıkça daha iyi seviyeye gelecek ve daha iyi neticeler alacağız” dedi. Ziraat Türkiye Kupasında Boluspor'la eşleşmelerini de değerlendiren Yavru Kartal’ın Teknik Direktörü Avcı, “Ziraat Türkiye kupası eleme müsabakalarında her takım sahaya tur atlamak için çıkar. biz de öyle yapacağız. Rakibimiz bir üst ligden de olsa sahada elimizden gelen mücadeleyi göstererek bir üst tura çıkmayı istiyoruz. Boluspor tabii ki güçlü bir takım. Şuan belki istedikleri pozisyonda olmayabilirler ama iddialı bir ekip, iyi oyunculara sahip. İç sahada oynamak bizim için bir avantaj bunu kullanmaya çalışacağız, tur atlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.