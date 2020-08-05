Avcılar bayramda hedef başına geçti 

Haber: N.Halid Altundal

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Karasu Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Karasu Avcılar, Atıcılar ve Balıkçılar Derneğinin ortaklaşa düzenlediği bu yıl 6.’sı yapılan Karasu Trap, Tek Kurşun ve Tabanca atışları turnuvası sona erdi. Turnuvaya İlimizin yanı sıra Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bolu, Düzce ve Samsun İllerinden toplam 182 sporcu katıldı. Emniyet ve sağlık tedbirlerinin alındığı, sosyal mesafe ve temizlik koşullarına uyularak düzenlenen turnuvada zevkli geçen atışların ardından, derece yapan sporcular belli oldu. Karasu Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Özgür Aygün, Karasu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Ataç ve Çevre İl Dernek Başkanları ve sporseverlerin yakından takip ettiği atışların sonrasında dereceye giren sporculara ödülleri protokol üyeleri ve diğer yöneticiler tarafından takdim edildi. Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy; “ Karasu İlçemizde Bayram coşkusu ile birlikte trap atışları düzenledik. Turnuvaya katkı sunan ve katılan tüm sporculara teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Spor Turizmi ile öne çıkan Kuzey ilçelerimizde, spor faaliyetlerimiz önümüzdeki günlerde de devam edecektir” şeklinde konuştu.

KARASU TRAP, TEK KURŞUN, TABANCA ATIŞLARI

Erkekler Trap Atışları: 1.Ahmet Deli 2.Süleyman Güvercin 3.Cengiz Aydemir 4.Apdi Deli 5.Selim Seçkin Yılmaz 6.Fahrettin Akyüz (Ödülü Veren: İsmail Karakaş – Karasu Belediye Başkan Yardımcısı)

Bayanlar Trap Atışları: 1.Ezgi Çukur 2.Nisanur Aydemir 3.Eda Şanlı 4.Elmas Çakır (Ödülü Veren: Fatih İnce – Ulusal Trap Hakemi) Tek Kurşun Atışları: 1.Hakan Kaçar 2.Mehmet Türk 3.Bilal Alkan 4.Oğuzhan Sönmez 5.Ferdi Karakoç 6.Soner Aydın (Ödülü Veren: Kemal Ataç – Karasu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü)

Şişe Atışları: 1.Anıl Atak 2.Hakan Kaçar 3.Metin Halim Ergün 4.Ferdi Karakoç 5.Bilal Alkan 6.İsmail Tiryaki (Ödülü Veren: Cem Çakır – Karasu Avcılar, Atıcılar ve Balıkçılar Derneği Başkanı) Tavşan Atışları: 1.Anıl Atak 2.Apdi Deli 3.Ersin Özyurt (Ödülü Veren: Oğuz Özden – Karasu İhsaniye Mahallesi Muhtarı)

Tabanca Atışları: 1.Yılmaz Deli 2.Mehmet Topluoğlu 3.Tunahan Sağır (Ödülü Veren: Ramis Sönmez – Kaynarca Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı) Veteranlar Kategorisi: 1.İsmail Tiryaki 2.Osman Türkmen 3.İrfan Saka 4.Cemil Çakır (Ödülü Veren: Ferdi Karakoç – Nallıhan Avcılar Kulübü Başkanı)