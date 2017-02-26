Haber: Aysun Beykoz

Genç Kızlar Judo Milli Takımı, Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek Avrupa Kupası'nın hazırlıklarını sürdürüyor.

Bolu'nun Aladağ bölgesindeki Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan eğitim merkezinde kampa katılan 30 judocu, günde çift idman yaparak 25-26 Mart'taki turnuvaya hazırlanıyor.

Genç Kızlar Judo Milli Takımı Antrenörü Oktay Ayaz, 5 Mart'a kadar sürecek kampta, Avrupa Kupası ile ağustos ayındaki Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını yaptıklarını belirtti.

Ayaz, kampın gayet güzel geçtiğini dile getirerek, "Zaten ilk kampımız. Sonrasında müsabakamız yok. Burada daha çok kondisyon ağırlıklı ve kuvvet antrenmanlarımızı yapıyoruz." dedi.

İyi bir kadroya sahip olduklarını ifade eden Ayaz, "Kadromuz içerisinde zaten Avrupa’da ve dünyada derece yapan sporcularımız var. Bu sene ağustos ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası'na da hazırlanıyoruz. Amacımız 2020 Tokyo Olimpiyatları'na buradan sporcu gönderebilmek. Asıl hedefimiz de 2024 Olimpiyatları'na 3-4 sporcumuzu göndermek." diye konuştu.

Atina'da geçen sene takım halinde birinci olduklarını aktaran Ayaz, "Bu sene de birinciliği koruyarak bol madalyalı, kazasız belasız bir turnuva geçirmek istiyoruz. Takımımız iddialı, hedefimiz büyük. Avrupa Kupası'nda en az 6 madalya almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kondisyon çalışması ağırlıklı geçen hazırlık döneminde günde çift idman yaptıklarını belirten Ayaz, yaklaşık 2 saat süren antrenmanlarda sporcuların yorulduğunu, başarının da bu şekilde geleceğini sözlerine ekledi.