Avrupa Şampiyonu BAİBÜ’den

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği 2’nci sınıf öğrencisi Abdülvasi Balta, İspanya’da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda Serbest Stil 74 kiloda Gümüş Madalya kazanarak güreşte gururumuz oldu.

Avrupa Şampiyonu BAİBÜ’den

Haber: Aysun Beykoz

3-9 Haziran 2019 tarihleri arasında İspanya’nın Pontevedra şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası, serbest stilde yapılan final karşılaşmalarıyla sona erdi. Serbest Stil 74 kiloda ülkemizi başarıyla temsil eden öğrencimiz Abdülvasi Balta, çeyrek finalde İspanyol rakibi Alex Perez Cimarra’yı 5-0, yarı finalde ise Moldovalı Valentin Borzin’i 8-3 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde, Rus rakibi Dmitri Aleksevitch Kuprin’le güzel bir mücadele örneği sergileyen Abdülvasi Balta, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’ndan gümüş madalya ile dönmeye hak kazandı. Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda Türkiye; 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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