Avrupa Şampiyonu BAİBÜ’den

Haber: Aysun Beykoz

3-9 Haziran 2019 tarihleri arasında İspanya’nın Pontevedra şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası, serbest stilde yapılan final karşılaşmalarıyla sona erdi. Serbest Stil 74 kiloda ülkemizi başarıyla temsil eden öğrencimiz Abdülvasi Balta, çeyrek finalde İspanyol rakibi Alex Perez Cimarra’yı 5-0, yarı finalde ise Moldovalı Valentin Borzin’i 8-3 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde, Rus rakibi Dmitri Aleksevitch Kuprin’le güzel bir mücadele örneği sergileyen Abdülvasi Balta, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’ndan gümüş madalya ile dönmeye hak kazandı. Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda Türkiye; 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazandı.