Avrupa Şampiyonu Bolu Belediyespor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Belediyespor karatede yine büyük bir başarıya imza attı. Bolu Belediyespor’lu oyuncumuz Fatma UYGAN devam etmekte olan Avrupa Karate Şampiyonasında çeyrek finaldeki rakibini de puanla geçerek yarı finale adını yazdırdı. Bolu Belediyespor sporcusu Fatma UYGAN Gençler +65 Kg’da ülkemizi temsil etti. Bolu Belediyespor antrenörü ve aynı zamanda milli takım antrenörü İbrahim DAMAR’ın görev yaptığı turnuvada 3 Milli Sporcumuz mücadele verdi. Yarı Finaller 22 Şubat Cumartesi günü yapıldı. Bolu Belediyesporlu sporcumuz Fatma Uygan gençler +65 kiloda final müsabakasında rakibini yenerek şampiyon oldu. Antrenörümüz İbrahim Damar yönetimindeki karate takımımız Antalya’da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası’ndan altın madalya ile dönüyorlar.