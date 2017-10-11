Haber: Semih BAYKAL

Önceki gün İspanya'nın Valladolid kentinde düzenlenen, 2017 Trampolin Cimnastik Uluslararası Yas Gruplari Ciudad yarışmasında Milli Takım Antrenörü Caner Güzeltürk’ün çalıştırdığı sporculardan 17 -21 yaş kategorisinde Doğukan Büyükarslan ve Mert Gürer

13-14 Yaş Kategorisinde Sıla Musluk ve Muhammet E.Duman Finale kalarak madalya için yarıştı. Final müsabakaları sonunda 17 -21 yaş kategorisinde Doğukan Büyükarslan 2.olurken, Mert Gürer 6.oldu. 13-14 Yaş kategorisinde ise Sıla Musluk 2.olurken, Muhammet E. Duman 6.olmayı başardı. Bu sonuçla ülkemize 2 gümüş madalya ile dönen Bolulu sporcular gurur kaynağımız oldu.