Avrupa’yı Titretmiştik…

Haber: Ceylan Beykoz

Avrupa kupaları ve bu organizasyonlarda yapılan mücadeleler bir takımın kendini sınaması, büyük başarılar kazanması için oldukça iyi bir fırsattır. Kendi liglerinde başarılı olan kulüpler Avrupa organizasyonlarına giderek en iyi takımların bulunduğu daha çekişmeli, daha heyecanlı maçlar yaparlar. Bu maçların takım tecrübesi adına da önemi oldukça büyüktür. Bu organizasyonlarda alınan puanlar ve galibiyetler takımı, taraftarları her zamankinden daha çok heyecanlandırır. Bu liglerde kendini kanıtlayan takımlar ise tarihlerine oldukça prestijli bir not düşmüş olurlar. Ülkemiz içinde Avrupa maçlarının önemi büyüktür. Süper Lig’de başarı gösteren en iyi takımlar Şampiyonlar Ligi’ne veya UEFA Avrupa Ligi’ne gitmeye hak kazanırlar. Bu maçlar oldukça çekişmeli olduğu için sadece takım taraftarlarının değil bütün ülkenin takip ettiği maçlar olurlar.

Boluspor ve Avrupa Mücadeleleri

Avrupa kupalarında kesin galibiyetler yaşayamamış bir ülke olmamıza karşı bu liglere gönderdiğimiz Boluspor gibi Anadolu takımlarının olması ülke futbolu adına oldukça iyi bir durum. Boluspor tarihinde 3 adet Avrupa maçı görmüştür. Ülkemizde genelde ezelden beridir gelen belli takımların bulunduğu ligde Anadolu takımlarından bir tanesinin bulunmuş olması futbol zevkini daha da arttırmıştır. Boluspor Avrupa maçlarında ilk galibiyetini 1971 tarihinde Sport Clup Bacau karşısında almıştır. Maçın skoru 3-2 olarak Boluspor haberleri lehine sonuçlanmıştır. Bu önemli olay takım tarihinde bir ilk niteliği taşıdığı için hafızalarda önemli bir yere sahiptir. Bundan sonra 1972-1973 sezonunu da Avrupa da 5.olarak tamamlama başarısını göstermiştir. Sonrasında 1973-1974 yılları arasında o dönem için oldukça önemli ve prestijli bir organizasyon olan Balkan Kupası’na katılma başarısı göstermiştir. Avrupa maçları hem takımla için hem de ülke puanı için oldukça önemlidir. Bu platformlarda alınan galibiyetler önce o takım adına sonrasında da ülke futbolu adına olumlu bir değere sahiptir. Bu atmosferi yaşayan takım oyuncuları ise kariyerlerine oldukça prestijli bir dönem eklemiş olacaklardır.