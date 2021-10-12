Avusturya kampına seçildiler

Haber: Erdal Tanıverdi

Yapılan açıklamada: “Türkiye Kayak Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu Olimpik havuz takımı sezonun ilk kayaklı çalışma kampını 06-21 Ekim tarihlerinde Avusturya/Ramsau’da gerçekleştiriyor. Kafile başkanlığını Seyfullah Bayraktar’ın yaptığı kampta antrenör olarak Yüksel Yusufoğlu ve Fikret Ören yer alırken, Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Yusuf Emre Fırat, Amed Oğlağo, Hamit Tarık Aydın, Ayşenur Duman, Seher Kaçmaz ise sporcu olarak bulunmakta. Sporcularımızı sezon yarışlarına en iyi şekilde hazırlıyoruz” ifadelerine yer verildi.