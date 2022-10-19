AXA Sigorta Kupa Voley’de ilk rakip Aydın B. Şehir BLD

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup maçları 21-23 Ekim tarihlerinde Başkent (Ankara), Cengiz Göllü (Bursa) ve Atatürk (İzmir) spor salonlarında oynanacak.

Kupa Voley’de 4'er takımdan oluşan 3 farklı grupta takımlar tek devreli lig usulüne göre karşılaşacak. Karşılaşmalar sonunda gruplarında ilk iki sırada yer alacak 6 takım çeyrek finale yükselecek. Ligde geçen sezonu birinci ve ikinci bitiren VakıfBank ile Fenerbahçe Opet, çeyrek finalde mücadeleye dahil olacak.

Bolu Belediyespor’un rakipleri

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley B grubunda mücadele eden Bolu Belediyespor’un rakipleri Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve İlbank oldu. Temsilcimimiz Temsilcimiz grup aşamasındaki maçları Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonunda oynanacak. Kupa Voley grup aşamasındaki maçları şu şekilde;

21 EKİM CUMA

16.30: Aydın Büyükşehir Belediyespor - Bolu Belediyespor

22 EKİM CUMARTESİ

15.30: Bolu Belediyespor - Türk Hava Yolları

22 EKİM PAZAR

13.00: Bolu Belediyespor - İlbank