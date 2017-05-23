Haber: Aysun BEYKOZ

Karaçayırda düzenlenen Veteranlar Çeyrek Final Mücadelesinde Jotun Hisarspor takımı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını giydikleri ay yıldızlı tişörtlerle sahaya çıkarak kutladılar. Bu anlamlı gün ile ilgili duygularını dile getiren oyuncular açıklamalarında “ Jotun Hisarspor olarak 19 Mayıs sebebi ile Veteranlar Turnuvası çeyrek final maçında Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm silah arkadaşlarını saygı ile andık. Çeyrek finalde karşılaştığımız Akkent Toar Yapıya elenerek turnuvayı tamamladık. Akkent Toar Yapıya sonraki maçlarında başarılar dileriz. Turnuva boyunca emeğini esirgemeyen, terini akıtan, mücadele eden bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ederiz. Takım olarak ilk kez katıldığımız turnuvaya güzel izler bıraktığımızı umuyoruz” dediler.