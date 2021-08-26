"Ayağa Kalk Bursa" kampanyasından 4 milyon TL

Haber: Aysun Beykoz

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde; "03.08.2021 tarihinde başlatmış olduğumuz ‘Ayağa Kalk Bursa Hatıra Forması’ hareketimize destekleri için siz değerli büyük Bursaspor camiasına teşekkür ederiz. Kampanyamıza katılım; vermiş olduğumuz IBAN numarasına “Hatıra Forması” bedeli yazılarak ve Özlüce İbrahim Yazıcı Tesislerimize gelerek bağış makbuzu karşılığı olmak üzere iki şekilde gerçekleşmiştir. Bu bedel KDV dahil toplam 4.086.046 TL’dir.”

Ali Akman'ın parası iade edildi

Bursaspor Kulübü ayrıca 85 bin TL’lik bir miktarın da iade edildiğini açıklamanın altına not düştü. Bilindiği gibi taraftarların tepkisi üzerine kulübe para kazandırmadan Eintracht Frankfurt'a giden Ali Akman'ın bağışı iade edilmişti. Transfer tahtasını ligin başlamasına sayılı günler kala açabilen Bursaspor, ilk 2 haftayı 1 puanla kapatmıştı.