Aylar Sonra Attılar

Haber: Ceylan Beykoz

Geçtiğimiz sezon ilk yarıda sakatlanan ve sezonu kapatan Melih bu sezonun ilk maçlarında forma giyemese de Giresunspor ve Keçiörengücü maçlarında tam kapasite ile oynamaya başladı. Genç oyuncu en son 30 Eylül 2018’de İstanbulspor filelerini havalandıran Melih bu yılki ilk golünü Keçiörengücü kalesine gönderdi. 13 ay sonra gol sevinci yaşayan Melih Keçiörengücü filelerini 19’uncu dakikada havalandırmayı başardı.

BİLAL KISA SİFTAH YAPTI

Boluspor’un sezon başında transferlerinden olan ancak ilk haftalarda oldukça eleştirilen Bilal Kısa Giresunspor maçı ile birlikte Keçiörengücü maçında da çıkışını sürdürdü. Tecrübeli oyuncu iyi futbolunu bir golle süsledi. Ekibimizin 13 dakikada attığı ilk gole imzasını atan Bilal’ın sol ayağı ile ceza sahası dışında sert şutu Boluspor’un Keçiörengücü karşısındaki ilk golü oldu. Bilal bu golle TFF 1. Ligde Boluspor forması ile ligdeki ilk golünü kaydetmiş oldu. Bilal ikinci yarının başında yerini Umut Gündoğan’a bıraktı. Kaptan Bilal golün sevincini maraton tribünde bulunan Boluspor taraftarı ile paylaştı.

MUSTAFA ATTI; BOLUSPOR RAHATLADI

TFF 1. ligde Boluspor ligin yenilmezi Keçiörengücü'nü 3-1 ile geçerken son gol Mustafa Eskihellaç'tan geldi. Malatyaspor'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Mustafa Eskihellaç oyuna 61. dakikada günü başarılı ismi Mustafa Durak'ın yerine dahil oldu. Ekibimizin 10 kişi kalması ve aradaki farkın bire inmesi ile sıkıntı yaşadığı dakikalarda sahneye çıkarak galibyeti perçinleyen golü atan Mustafa kırmızı beyazlı forma ile ligdeki ilk golünü de kaydetmiş oldu.