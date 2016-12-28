Haber: Erdal Tanrıverdi

Boluspor ligin ikinci yarısında 9 oyuncu ile yolları ayırıyor. Teknik heyetin belirlediği raporda yer alan isimler Tunahan Çiçek, İsmail Yıldırım, Berat Tosun, Emrullah Yıldırım, Ozan Karabacak, Efe Halil Özarslan yer aldı. Aynı zamanda teknik heyetin verdiği diğer iki isim şok etkisi yarattı. Beşiktaş maçlarında ki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Cumali Bişi, oynadığı oyunla oldukça beğeni kazanan ve taraftarın sevgilisi olan Özgür Özkaya'da teknik heyetin hazırladığı raporun içinde yer alan oyuncular oldu.