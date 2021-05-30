Ayşe Begüm Onbaşı Dünya Şampiyonu



Haber: Erdal Tanrıverdi

Ayşe Begüm Onbaşı bu başarısıyla aerobik cimnastik tarihimizin büyükler kategorisinde ilk Dünya şampiyonluğunu ve Dünya Şampiyonası seviyesinde ilk madalyasını kazandı.

Çelen açıklama

Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda Ayşe Begüm Onbaşı aldığı 21.850 puanla altın madalya kazandı. Bolulu Federasyon Başkanı Suat Çelen şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada "Aerobik cimnastik tarihimizin büyükler kategorisinde ilk Dünya Şampiyonluğunu kazanan sporcumuzu kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Tebrik Telefonu

Madalya töreni sonrası Federasyon Başkanı Suat Çelen'i arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak Çelen'i tebrik ederek gelen madalya ile ilgili bilgiler aldı. Erdoğan daha sonra milli sporcumuzu tebrik ederek başarıdan dolayı tüm Cimnastik Federasyonu ailesini kutladı.

Çelen “ Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Dünya şampiyonu sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı'yı arayarak tebriklerini iletti. Sayın Cumhurbaşkanımıza tebrikleri için şükranlarımızı arz ediyoruz” dedi.