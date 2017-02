BİR CÜMLE YETER SÖZDEN ANLAYANA, DESTAN YAZSAN FARK ETMEZ LAFTAN ANLAMAYANA



Fuat Çapa'nın Göztepe maçından sonraki beyanatından önemli noktaları aktarayım sizlere. Bundan önceki üç karşılaşmanın tamamında yeni oyuncularla sahaya çıktık. Takımın hazır olabilmesi için zamana ihtiyacımızın olduğunu ve gidişatın iyi olduğunu söylemiş. Transferlerle ilgili ise "Şunu herkes çok iyi bilmeli, kulübün bir projesi olduğunu 2 stoper, 1 orta saha, bir tanede ileriye adam almalıyız. Maddi anlamda çok zor durumdayız, yönetim nasıl çözer" diyor. "Taraftarı üzmek istemiyorsak, gerekli transferleri yapmalıyız. Herkesinde görmüş olduğu gibi bu ligi kaldırabilecek 16-17 oyuncuya ihtiyacımız olduğudur. Transferlerin gecikmesi çok zorlukları çıkartır. Ligin başlamasına o gün için 17-18 gün kala elimizdeki arkadaşlarla ve alınacaklarla çalışabilelim ki lige hazır olarak girelim" demiş.

10 Ağustos 2015 tarihinde Savaş Abak yönetiminin yaptığı transferler ve yapılan hazırlık maçlarından sonra yazdığım BOLUSPOR AYNI TAS AYNI HAMAM başlıklı yazımda transferlerle ilgili çok şeylerden bahsetmiş ve yazdıklarımın %99'u doğru çıkmıştı. Şimdi 7 Ağustos 2016, 5 hazırlık maçı ama hala ortada doksan dakika yan yana oynayacak oyuncular belli değil. Orta alanda üç tane aynı özelliğe sahip olan Santos(Jansen ve Emre Kılınç hala ikisi de imza atmadılar), sol bekin yok takımda Fuat Hocanın da büyük keşfi ile Emre sol bekte! Hocam Emre'ye mi mesaj verdin, yönetime mi? Ben anlayamadım, anlatırsan anlayalım. İki üç dil bilen Fuat Hoca ile yönetim arasına acaba bir tercüman mı gerekli bazı şeyleri anlatmak için? Hep ön libero ve orta alanda görev yapmasına alıştığımız Cumali Bişi'ye de sağ bekte görev vererek bizleri de salak yerine koymaya çalışmana sadece gülüyorum. BAK HOCA SEYİRCİYİ KANDIRABİLİRSİN, FUTBOLDAN ANLAMAYAN YÖNETİMİNİ DE KANDIRABİLİRSİN, ELİNDE FOTOĞRAF MAKİNASI İLE ASIL İŞİNİ YAPMAYAN, MAÇA DAHİ GELMEDİĞİ HALDE SANKİ BOLUSPOR'UN KADROLU MUHABİRİYMİŞ GİBİ BASIN ADINA DOLAŞANLARI DA KANDIRABİLİRSİN AMA BEN VE BENİM GİBİ DÜŞÜNEN 3-5 KİŞİYİ KANDIRMA ŞANSIN YOK.

Takımındaki oyuncuların şu an 45 dakikalık güçlerinin olduğunu, hani o vücutlarına taktığın sütyen gibi ne kadar koştuklarını gösteren cihaz bunları sana apaçık gösteriyordur. İdmanlara adam gönderiyorum, alt yapıda yapılması gereken idman şekilleri ile bu takımın gücünü ve kalitesini arttıramazsın. Takımın şu an 25 dakika koşuyor, ondan sonra da koşanları seyrediyor. Geleceğin takımını oluşturuyorsan, yaşları 34-35 olan oyuncularla geleceğin takımını değil, ancak teknik kadroyu oluşturursun! Geçtiğimiz yıl, U21 liginin gol kralı Ozan'ı üçüncü santrafor olarak düşünürsen, Anıt Parkın oradan saat satan renkli kardeşlerimizden toplayıp aldığınız oyuncular ile bu ligi götüremezsiniz. Getirdiğin Berat’ta inat edip oynattığın kadar Ozan’da inat etseydin eğer, Boluspor santrafor aramana gerek kalmazdı! Bu transferleri sen Bekir Ağabeyiniz ve Necip Çarıkçı yapmıştır. Bu üçgen bu takımın gidişatından sorumludur. Hele sen çıkıpta takımın maddi gücü yok diye ağlama. O zaman yıllık 240 Bin Euro'ndan feragat et, yardımcılarının 10'ar Bin TL'lik maaşını yarıya düşür. Madem kulübün parası yok, bu kadar parayı ne yapacaksın hocam? Yönetim de sana ağlamayacak. Eski yönetim hiç olmazsa cebinden para koyuyor, paramız yok demiyordu. Yiğidi öldürdüm ama hakkını da veririm.

GELELİM HAKAN ARSLAN TRANSFERİNE

Bu transfer kadar yanlış bir transfer düşünülemez. Neden transfer edildi? Hani oyuncu ceza alacaktı, siz Şanlıurfaspor'dan para alacaktınız. Hakan'a para yok, sizde parada indirim yaptınız. Şimdi bu oyuncu çıkacakta Boluspor'da başarılı bir şekilde top oynayacak mı? Seyircinin küfür ettiği, ıslıkladığı, yuhaladığı ve bu futbolcunun Boluspor'u hiçe sayarak, Şanlıurfa'ya transferini Savaş Abak yönetiminin bu iş için harcadığı 425 Bin TL ne oldu? Size bir hesap yapayım. 1 Milyon 750 Bin TL Şanlıurfaspor'dan gelecekti, 425 Bin TL masraf yapıldı, Hakan Arslan'ın da ne kadar aldığını da düşünürsek Boluspor'a giren kazığın hesabını da siz yapın. Onun için geçtiğimiz yılın başlığını şu şekilde değiştiriyorum, "BOLUSPOR AYNI TAS AMA ORTADA HAMAM YOK"

GELELİM NECİP ÇARIKÇI'YA

Yönetim diyemeyeceğim çünkü birbirinden temiz genç kardeşlerimiz görev aldılar. Aldılar ama sadece isimleri olduğu, söz hakkının dahi olmadığını, yapılan hiçbir transfer yada işte etkileri katkıları olmadığını hepimizi biliyoruz. Kongreden sonra yaklaşık 70 gün geçti. Herkese verdiğimiz süreyi fazlasıyla doldurduk. Şimdi gerçeklerle yüzleşme zamanı geldi.

28 Mayıs'ta kongrede söz alıp da sorduğum şu soruya her iki başkan adayından da cevap alamamıştım. Ne sormuştum! Soru şu; 38 Milyon bütçesi olan bir takımın 24 Milyonu futbolculara verilmişse, bu bütçeyi sorgulamak gerekir, demişim. Artı, aylık 300 Bin TL gelirinin 15 ay boyunca kesilmiş olan bir kulübün, iki başkanının da neden böyle bir durumdaki kulübü almak istediklerini sormuştum. Her ikisinden de nedense tık çıkmadı. Şimdi sağda solda çıkmışlar, çok borç varmış diyorlar. Bu uyarıyı yapmama rağmen 14 oyla seçimi aldığında zafer çığlıkları atacaksın, ondan sonrada ağlayacaksın, YEMEZLER.

2013-2014'de görevi alan Savaş Abak cumartesi aldığı görevinin akabinde pazartesi günü ödenmesi gereken 1 Milyon 100 Bin TL'yi cebinden ödedi mi, ödedi! Başkan olmak o kadar kolay değil, borç varsa sende çıkıp ödeyeceksin. Sonra da gelirlere herkesin yaptığı gibi temlik koyacaksın. Şimdi çıkıp da tüm kurulun onayladığı bir bütçeyi çok borç var demenin mantığını anlamış değilim. Göreve geldikten sonra sırayla gidersek, önce hoca olarak Fuat Çapa ile anlaştınız. 2008'den beridir tanıdığınızı, hocanın parayla işi olmadığını açıkladınız ama hocaya yıllık 240Bin Euro, 4 yardımcısına her birine 10'ar Bin TL ödeyeceğinizi açıklamadınız. Şimdi sizin parayla işi olmayan, PTT 1.Ligini tanımayan hocanız diyor ki kulübün maddi sorunları var, 2 stoper, 1 orta saha, 1 forvet ihtiyacının olduğunu söylüyor ama siz Hakan Arslan'ı alıyorsunuz ve kulübün maddi sıkıntısını da olduğunu belirttiği halde. Hedef koyamayacaklarını açık açık yönetime sitem ederek belirtiyor. Ligin başlamasına 14 gün kaldı. Fuat Hoca 9'una kadar izin vermiş, hani üç yıllık planda gençlere çok önem veriyordunuz, son Menemen maçında yaklaşık 19 kişi denediniz, bunlardan sadece Ozan ile Necati'yi takımda tuttunuz. Ozan'ı da santrafor olmasına rağmen, inatla kanatlarda oynatmaya devam eden bir hoca ile karşı karşıyayız. Şu an kadroda bir sürü sakatlık yaşanıyor. Bunun sebebini bana söyleyebilir mi? Masal anlatma hocam. Efe Halil'i 6 ay cezası olmasına rağmen neden aldırdın? Bekir ağabeyinin Boluspor'a kakaladığı ve buna destek veren sende bunu nasıl açıklayacaksınız? Şimdi 5 futbolcu daha alacaksınız, alabilirseniz tabi. Bu alacağınız futbolcular acaba kaç hafta sonra hazır olacak. O PTT 1.Ligini tanımayan hocana bir sor istersen. Lig maçları oynanmaya başladığında takımlar sana anyayı konyayı ve bu ligi tanıtırlar. Hani siz bu işi çok biliyordunuz? 11 tane oyuncu aldınız, hoca da 4 tane daha istiyor, etti mi 15 ama hoca diyor ki en az PTT 1.Ligde 16-17 tane bu ligi kaldırabilecek futbolcum olması lazım. Sakatlıkların çok yaşandığı bu ligde 3-4 sakatlıktan sonra takım kurmakta zorlanırsınız. Hani efsane başkan olarak girdiğiniz seçimde kimsenin desteği olmadan 150-200 oy farkla kazandınız ya, ayaklarınız yere basmaz ya, yalakalarınızla hareket ettiğiniz sürece, sonunuz pek iç açıcı görünmüyor. Allah size önce aklıselim olmayı, sonra da neydim ne oldum demeyi nasip etsin ki, ancak aklınız başınıza gelir.

Şöyle bir alıntıyla yazıma son veriyorum;

Bir işte yükselmek asla uyku kaçırıcı bir hedef değildir. Adı üstünde HEDEF. Bir hedef göstermen gerekir. Yükseleceğin yerin bir adı olmalı. Ben şurayı istiyorum demelisin. Aksi halde bir hedefin yok demektir ve eğer etkili bir hedefin yoksa az uyumanın da bir anlamı yoktur. Hatta mümkünse git uyu ve bünyen kaldırıyorsa hiç uyanma. Çünkü hedefi olmayan bir insanın, uyanık olması hem kendi için hem de insanlık (taraftar için) bir işkencedir.

ÇOK GÖRDÜK GEMİLERİ YAKIP GİDENLERİ AMA MALESEF HEPSİ YÜZEREK GERİ DÖNDÜLER.