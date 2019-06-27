B Grubu’nda Kritik Maçlar

Haber: Birol Ertunç

5.hafta Akkent Toar Yapı 3 maçta 3 galibiyetle 9 puanla ilk sırada yer alıyor. Grubun son sırasında galibiyeti bulunmayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı bulunuyor. Grubun en şanssız takımı yine galibiyeti olmayan ve 3 maçta da son dakika golleriyle puan kaybetmeyen Temel İnşaat Sümer Saray oldu. Haftayı Gerede Altundağ İnşaat takımı (BAY) geçecek. İşte 5.haftanın maç programı:

28 Haziran Cuma

19.30: Akkent Toar Yapı-1965 Taraftarlar Derneği

19.30: BESK-Temel İnşaat Sümer Saray

20.45: Güzelsur İnşaat-Gençlik ve Spor İl Md.