B Grubu’nda Kritik Maçlar

Haber: Birol Ertunç
5.hafta Akkent Toar Yapı 3 maçta 3 galibiyetle 9 puanla ilk sırada yer alıyor. Grubun son sırasında galibiyeti bulunmayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü takımı bulunuyor. Grubun en şanssız takımı yine galibiyeti olmayan ve 3 maçta da son dakika golleriyle puan kaybetmeyen Temel İnşaat Sümer Saray oldu. Haftayı Gerede Altundağ İnşaat takımı (BAY) geçecek. İşte 5.haftanın maç programı:
28 Haziran Cuma
19.30: Akkent Toar Yapı-1965 Taraftarlar Derneği
19.30: BESK-Temel İnşaat Sümer Saray
20.45: Güzelsur İnşaat-Gençlik ve Spor İl Md.