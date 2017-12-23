Haber: Esra ÖZTÜRK

17 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk setine Bolu Atatürk Anadolu Lisesi etkili başladı. Set boyunca rahat bir oyun sergileyen BAAL seti 25 – 8 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. İkinci sette de etkili oyununu sergileyen Bolu Atatürk Anadolu Lisesi seti 25-16 kazanarak setlerde 2-0 üstünlüğünü sürdürdü. Maçın üçüncü ve son setinde BAAL üstün oyununu sürdürdü. BAAL Son seti 25-13 ve setleri de 3-0 kazandı. BAAL grupları 3 galibiyet 1 mağlubiyetle grubu lider tamamladı

Setler: 1.Set: 25-8, 2.Set: 25-16, 3.Set: 25 – 13