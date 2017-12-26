Haber: Semih Baykal

17 Temmuz Spor Salonunda oynanan maçın ilk setinde rahat bir oyun sergileyen Canip Baysal Anadolu Lisesi seti 18 – 25kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan Bolu Atatürk Anadolu Lisesi seti 26-24 kazanarak setlerde 1-1 eşitliği yakaladı. Başa baş geçen üçüncü sette rakibe oranla daha etkili oynayan BAAL seti 25-23 kazanarak setlerde 2-1 öne geçti. Maçın dördüncü ve son sete galibiyet parolasıyla başlayan Bolu Atatürk Anadolu Lisesi seti 25-22 ve maçı da 3-1 kazandı.