Haber: Esra Öztürk

17 Temmuz Spor Salonunda oynanan maçın ilk setinde rahat bir oyun sergileyen Bolu Atatürk Anadolu Lisesi seti 25 – 11 kazanarak setlerde 1-0 öne geçti. İkinci sette de etkili oyunu sürdüren BAAL seti 25 – 19 kazanarak setlerdeki 2-0 üstünlüğünü korudu. Üçüncü sette toparlanan Bolu MTAL, seti 25 – 27 kazanarak setlerde durumu 2-1’e getirdi. Başa baş geçen seti 23-25 kazanan Bolu MTAL setlerde 2-2 eşitliği yakaladı. Maçın beşinci ve son setinde üstün olan taraf Bolu Atatürk Anadolu Lisesi oldu. BAAL, seti 15 – 11 maçı da 3-2 kazandı.