Badminton Federasyonu Başkanı Barut’u ziyaret etti

Haber: Ceylan Beykoz

Birçok branşta yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bolu Belediyespor, faaliyet gösterdikleri branşlarda takdir toplamaya devam ediyor. Farklı branşlar da milli takımlar seviyesine sporcu ve antrenör yollayan Belediyespor, Federasyonlarında ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik’de Bolu Belediyespor’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Sinan Barut’u Kulüp binasında ziyaret eden Özmekik, Belediyespor’un yaptığı faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özmekik, “ Badminton başta olmak üzere birçok spor dalında yaptığı faaliyetlerle Bolu’da spora dair birçok çalışmaya imza atan Bolu Belediyespor kulübünü ve Başkanı Sinan Barut’u tebrik ederim.” Dedi.

Başkan Barut, tüm branşlar da çalışmaların devam edeceğini dile getirdi. Barut, “ Ziyaretlerinden dolayı Federasyon Başkanımıza teşekkür ederim. Badminton başta olmak üzere sporun tüm paydaşları ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” İfadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Bolu Belediyespor Başkanı Sinan Barut’a plaket takdim etti.