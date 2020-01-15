Badminton Şampiyonları Belli Oldu

Haber: N.Halid Altundal

İzzet Baysal Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda yapılan müsabakalar sonrası dereceye giren okullara ödülleri törenle verildi. Konuyla ilgili olarak GHSİM’den yapılan açıklamada, “Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak dereceye giren okullarımızı, sporcu öğrencilerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik eder; başarılarının devamını dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Yıldız Kızlar Müsabaka sonuçları;

1. 50. Yıl İzzet Baysal Ortaokulu

2. Mudurnu Ortaokulu

3. Seben Ortaokulu

4. Karacasu Ortaokulu

Yıldız Erkekler Müsabaka sonuçları;

1. Mudurnu Ortaokulu

2. Karacasu Ortaokulu

3. Gerede Ortaokulu