Haber: Ceylan Beykoz

Musaoğlu turnuvada birbirinden güçlü rakiplerle karşı karşıya geldi. İlimizi ve kulübünü başarıyla temsil eden Kübra, tek bayanlarda ilk 32 içersine girerken, çift bayanlarda ise ilk 16’ya girerek bir sonraki turnuva için puan kazandı ve milli takımda görev almaya hak kazandı.

Badminton branşında başarıları ile göğsümüzü kabartan sporcumuz Kübra Musaoğlu, İstanbul’da yapılan “IBB International Junior ve IBB Turkey International Series Olimpiyat Puan Avrupa Şampiyonası”nda birbirinden güçlü rakiplerle karşı karşıya geldi. Avrupa Badminton Federasyonunun faaliyet programında yer alan IBB International Junior ve IBB Turkey International Series Olimpiyat Puan Avrupa Şampiyonası Ana tabloda Bolu Belediye Spor Kulübü sporcumuz Kübra Musaoğlu Türkiye'yi ve Bolu İlimizi başarıyla temsil ederek tek bayanlarda ilk 32, çift bayanlarda ilk 16’ya girerek sonraki turnuvalar için puan kazanmış ve Milli Takımda görev almaya hak kazandı.

Katkı sağlayanlara teşekkürler

İstanbul’da yapılan yarışmalar sonrası kendi sosyal hesabından açıklamalar yapan Badminton Antrenörü Metin Gatfar “Katkılarından dolayı Bolu Belediyespor Başkanı Sayın Basri Gökdemir'e ve Kulüp Başkan Yardımcıları Engin Alemdar, Murat Semercioglu’na, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Sayın Şahin Ertem’e ve branştan sorumlu sportif direktör Faik Mert Dönmez'e desteklerinden dolayı sporcum ve kendi adıma teşekkür eder, saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.