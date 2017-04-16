Haber: Ceylan Beykoz

Okul Spor Faaliyetleri Badminton Küçükler Grup Müsabakaları 12-14 Nisan tarihlerinde 8 Erkek 8 Kız takımın katılımıyla,17 Temmuz Spor Salonu’nda tamamlandı. Erkeklerde 80. Yıl Cumhuriyet Orta Okulu Bursa ve Sincan İMKB Orta Okulu Ankara, Kızlarda 80. Yıl Cumhuriyet Orta Okulu Bursa, Paris Orta Okulu Sakarya üst tura çıktı. Olay Gündem Spor Servisi olarak katılım sağlayan tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.