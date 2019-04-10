BAİBÜ, 1.Lige yükseldi



Haber: BMA

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) kadın ve erkek futbol takımları, üniversiteler arası karşılaşmalardan başarılı sonuçlarla döndü. Rakip üniversiteleri açık ara skorlarla yenen kadın sporcular, grubu namağlup şekilde şampiyon olarak tamamlayarak 1. Lig’e yükselmeyi başardı.

Antrenörlüğünü Burak Böcekçi’nin yaptığı Kadın Futbol Takımı, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi’nde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Salon Futbolu Şampiyonası 2. Lig Grup Birinciliği müsabakalarında şampiyon olarak 1. Lig’e yükselmeyi başardı. Futbolcular, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi’ni 8-1, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi’ni 7-2, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’ni ise 4-1 gibi net skorlarla yenerek, grubu namağlup şekilde şampiyon olarak tamamladı.

Antrenörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Kutlu Aydın’ın yaptığı Erkek Futbol Takımı ise, Antalya’nın Belek ilçesinde 18 – 22 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenen Üniversiteler Arası 1. Lig Grup müsabakalarında ikinci oldu. Futbolcular, aynı grupta yer aldıkları Diyarbakır Dicle Üniversitesi’ni 4-1, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi’ni 3-2 mağlup ettiler; Erzurum Atatürk Üniversitesi ile 1-1 berabere kalan Erkek Futbol Takımı, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne ise zorlu bir mücadelenin sonunda 1-0 yenildi.