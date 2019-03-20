BAİBÜ Türkiye 2.Si.

Haber: Gökhan Aksoy

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Amasya’da düzenlenen Üniversiteler Arası Türkiye Hokey Şampiyonası’na, üniversitelerin kız ve erkek takımlarından 125 sporcu katıldı. Şampiyonada hem kızlarda hem erkeklerde Gaziantep Üniversitesi birinci, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ikinci, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ise üçüncü oldu. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Tenis Ligi’nde ise, 130 üniversiteden 610 tenisçi mücadele etti. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2. Lig’de 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak takım halinde ikinci oldu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi olarak sporcularını kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.