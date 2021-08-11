 BAİBÜ Yetenek sınavı programı açıklandı

Haber: Aysun Beykoz
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) 2021 – 2022 eğitim-öğretim yılı için Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavı başvuru tarihleri başladı. Beden Eğitimi Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerine yapılacak ön başvurular elektronik ortamda 9 – 16 Ağustos tarihlerinde yapılacak.
Ön başvurular sonrasında Dezavantajlı adayların sınavı 20 Ağustos, Dezavantajlı adaylar dışındaki tüm adayların sınavları ise 23 – 29 Ağustos tarihleri içerisinde yapılacak. Toplamda 200 öğrencinin okumaya hak kazanacağı fakültede, Beden Eğitimi Öğretmenliğine 40, Spor Yöneticiliği 80 (1. Öğretim 40, 2. Öğretim 40 toplam 80), Antrenörlük Eğitimi bölümüne 80 (1. Öğretim 40, 2. Öğretim 40 toplam 80) öğrenci alınacak.