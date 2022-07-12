BAİBÜ’de 15 Temmuz Gölköy Koşusu yapıldı

Haber: Uğur Balaban

Gölköy kampüsünde düzenlenen 15 Temmuz koşusunu, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür V. Ahmet Türköz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Samettin Gündüz, Prof. Dr. Aydın Him ve Prof. Dr. Kamil Gürel, dekanlar, akademik ve idari personel ilgiyle takip etti.

BAİBÜ Rektörlük binasından başlayan 15 Temmuz Gölköy Koşusu, “Öğrenci/Profesyonel” ve “Halk” olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. İdari Birimler Binası, Spor Bilimleri Fakültesi, Yemekhane, istikametinden Kongre Merkezi, otobüs durakları ve Mimarlık Fakültesi güzergâhında toplam 2 bin 250 metrelik parkurda yapılan Koşu, Rektörlük binası otoparkına kurulan tören alanında tamamlandı.

Dereceye Girenlere Madalyaları Takdim Edildi

Ardından Öğrenci/Profesyonel kategorisinde erkeklerde birinci olan; Efe Berat İnce, ikinci M. Emin Karakuş ve üçüncü Onur Mantarcı’ya madalyaları Bolu Valisi Erkan Kılıç, Aynur Meryem’e madalyası Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz, Halk Kategorisinde; birinci Mustafa Şen, ikinci Hamit Özdamar ve üçüncü Önder Yavuz’a madalyalarını Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdür V. Ahmet Türköz tarafından takdim edildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Rektörlüğü tarafından, 15 Temmuz Gölköy Koşusuna iştirak eden tüm katılımcılara katılım belgesi verdi.