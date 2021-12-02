BAİBÜ’de Voleybol Turnuvası Düzenleniyor

Haber: C. Kutay Aykan

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Spor Bilimleri Fakültesi tarafından öğrencilerin kaynaşmasını ve sportif faaliyetlere ilgisini artırmak amacıyla 25 Kasım-22 Aralık 2021 tarihleri arasında voleybol turnuvası gerçekleştiriliyor. Takımlar arasında dengeli mücadelelerin yaşandığı turnuvaya ilgi büyük oluyor. Turnuva kapsamında, kadın ve erkeklerde A, B ve C gruplarında mücadeleler sürüyor. Kadınlarda, 15 takım; erkeklerde 17 takım karşılaşıyor.

A, B ve C Gruplarında Yer Alan Takımlar

Kadınlar A grubunda; Hukuk Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Gerede Meslek Yüksekokulu, B grubunda; Yabancı Diller Yüksekokulu, Mimarlık Fakültesi, ISA, Mühendislik Fakültesi ve Bolu Meslek Yüksekokulu ve C grubunda; Güzel Sanatlar Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan takımlar mücadele ediyor.

Erkekler A grubunda; Mimarlık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesi, B grubunda; Bolu Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, ISA, Gerede Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu ve C grubunda; Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu, İletişim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan takımlar karşılaşıyor.

Çeyrek, yarı final ve final karşılaşmalarının tarihleri, grup maçlarından sonra ilan edilecek.