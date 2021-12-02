BAİBÜ’de Voleybol Turnuvası Düzenleniyor

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde fakülte ve yüksekokul öğrencileri arasında sportif faaliyetlere ilgiyi artırmak amacıyla voleybol turnuvası düzenleniyor.

BAİBÜ’de Voleybol Turnuvası Düzenleniyor

Haber: C. Kutay Aykan

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Spor Bilimleri Fakültesi tarafından öğrencilerin kaynaşmasını ve sportif faaliyetlere ilgisini artırmak amacıyla 25 Kasım-22 Aralık 2021 tarihleri arasında voleybol turnuvası gerçekleştiriliyor. Takımlar arasında dengeli mücadelelerin yaşandığı turnuvaya ilgi büyük oluyor. Turnuva kapsamında, kadın ve erkeklerde A, B ve C gruplarında mücadeleler sürüyor. Kadınlarda, 15 takım; erkeklerde 17 takım karşılaşıyor.

A, B ve C Gruplarında Yer Alan Takımlar

Kadınlar A grubunda; Hukuk Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Gerede Meslek Yüksekokulu, B grubunda; Yabancı Diller Yüksekokulu, Mimarlık Fakültesi, ISA, Mühendislik Fakültesi ve Bolu Meslek Yüksekokulu ve C grubunda; Güzel Sanatlar Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan takımlar mücadele ediyor.

Erkekler A grubunda; Mimarlık Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesi, B grubunda; Bolu Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, ISA, Gerede Meslek Yüksekokulu ve Yabancı Diller Yüksekokulu ve C grubunda; Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu, İletişim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan takımlar karşılaşıyor.

Çeyrek, yarı final ve final karşılaşmalarının tarihleri, grup maçlarından sonra ilan edilecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gerede 1970 FK’da yeni başkan Akif Alla
Gerede 1970 FK’da yeni başkan Akif Alla
  1. Spor

banner128

banner124