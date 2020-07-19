BAİBÜ’den Temassız Tenis Kursu

Haber: Ceylan Beykoz

Tenis, Kovid-19 pandemisinde ilan edilen en güvenli spor dalları arasında bulunuyor. Bu kapsamda kursta sosyal mesafe kuralı ve maske takma zorunluluğu ile birlikte yapılıyor. Eğitimler, kişilerin seviyeleri ölçüldükten sonra, tek kişiye ya da en fazla iki kişilik gruplara veriliyor. Doç. Dr. Hanifi Üzüm ve Antrenör Burak Böcekçi koordinatörlüğünde, üniversitenin kapalı tenis kortlarında toplam 8 dersten oluşan eğitimlere, 7 yaşından büyükler katılabiliyor. Kurslar kişilerin seviyeleri ölçülerek bireysel veya en fazla iki kişilik gruplar halinde yürütülecek. Kurs COVİD-19 kapsamında alınması gereken (Maske takma zorunluluğu, Sosyal mesafe kuralları ve el hijyeni v.b) tedbirlere uyularak yapılacak.

İletişim: Doc .Dr Hanifi Üzüm (Dahili Tel-2015) - Ant. Burak Böcekci Tel: 0541 599 86 78 (Spor Bilimleri Fakültesi)

Kurs Ücretleri: 1KİŞİ=400 TL=8 ders

2 KİŞİ=Kişi başı 200 TL=8 ders

Kurs Ücretleri IBAN No: “Ziraat Bankası Bolu Şubesi TR 9300 0100 2564 4703 4774 5015 IBAN nolu hesaba aylık olarak yatırılacak. Açıklama kısmına ilgili kursun adı belirtilecek.