BAİBÜ’lü öğrenci dünya üçüncüsü oldu

Haber: Ceylan Beykoz

Dünya Gençler Güreş Şampiyonası, 12-18 Ağustos 2019 tarihleri arasında Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlendi. Serbest Stil 74 kiloda Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi Abdülvasi Balta, repesaj maçında önce Avusturyalı Simon Marchal’ı, ardından Hintli Parveen Malik’i yenerek bronz madalya için güreşmeye hak kazandı. Milli Güreşçimiz, Moğol rakibi Bat Erdene Byambasüren’i tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye ise şampiyonadan, 1 altın ve 7 bronz madalya ile döndü. Dünya 3’üncüsü güreşçimiz Abdülvasi Balta, 3-9 Haziran 2019 tarihleri arasında İspanya’nın Pontevedra kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanmıştı. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada “2019 yılı içerisinde hem Avrupa hem de Dünya şampiyonalarından dereceyle dönerek üniversitemize ve ülkemize bu gururu ve mutluluğu yaşatan öğrencimiz Abdülvasi Balta’yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerini kullanıldı.